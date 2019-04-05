Бюджет «Барыса» могут сократить, участие «Снежных Барсов» в МХЛ под вопросом

Бюджет «Барыса», скорее всего, будет сокращен в следующем сезоне, сообщает Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Клуб из Казахстана может отказаться от финансирования «Снежных Барсов» и женского клуба «Томирис» из своей системы.

По информации издания, на данный момент во всех подразделениях ППСК «Астана» рассматриваются финансовые изменения в связи с сокращением общего годового бюджета на 2020 год.

При этом отмечается, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, приоритетом остается сохранение команды КХЛ на должном уровне.

Вопрос о будущем «Снежных Барсов» и «Томириса» обсуждается. Возможно, они не примут участие в Париматч Молодежной хоккейной лиге и женском чемпионате Казахстана соответственно.

Напомним, ранее КХЛ досрочно завершила плей-офф Кубк Гагарина из-за пандемии коронавируса.