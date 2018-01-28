Троц о противостоянии Овечкина и Кросби: «Они спасли НХЛ в каком-то смысле»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц поделился мнением о капитане «Вашингтона» и его противостоянии с капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Было много вопросов, можно ли выиграть Кубок Стэнли с Овечкиным. Ключевым моментом стал его личностный рост.

Необходимо было уделить немного больше внимания вещам, которые не относятся к таланту. Благодаря этому он стал отличным капитаном.

Он пришел к осознанию того, что его наследие не будет зависеть от того, что скажут другие. Его наследие – это то вдохновение, которое он принес в игру. И затем он завоевал Кубок Стэнли.

Противостояние с Кросби? В каком-то смысле они спасли », – сказал Троц.

Оба игрока появились в лиге в сезоне-2005/06. Предыдущий сезон-2004/05 был отменен из-за локаута.