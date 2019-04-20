ЦСКА может обменять Блажиевского в «Салават» на Сергеева

Теги Салават Юлаев ЦСКА возможные переходы КХЛ Артем Сергеев Артем Блажиевский Чемпионат.com Хоккей

ЦСКА и «Салават» ведут переговоры об обмене.

По информации «Чемпионата», защитник Артем Блажиевский может перебраться в уфимский клуб, а защитник Артем Сергеев, как ожидается, станет игроком московской команды.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обменяет Блажиевского в клуб Восточной конференции. Контракт 26-летнего защитника с армейцами рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне он набрал 5 (2+3) очков при полезности «+17» в 40 матчах регулярного чемпионата.

У Сергеева соглашение с «Салаватом» заканчивается 30 апреля. 27-летний игрок в прошлом сезоне отметился 9 (2+7) баллами при полезности «+3» в 53 играх чемпионата КХЛ.

Мы разыгрываем PS4, GoPro и еще кучу призов в Fantasy. Одного победителя выберем рандомно!

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья