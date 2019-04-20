ЦСКА может обменять Блажиевского в «Салават» на Сергеева

и «Салават» ведут переговоры об обмене.

По информации «Чемпионата», защитник может перебраться в уфимский клуб, а защитник , как ожидается, станет игроком московской команды.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обменяет Блажиевского в клуб Восточной конференции. Контракт 26-летнего защитника с армейцами рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне он набрал 5 (2+3) очков при полезности «+17» в 40 матчах регулярного чемпионата.

У Сергеева соглашение с заканчивается 30 апреля. 27-летний игрок в прошлом сезоне отметился 9 (2+7) баллами при полезности «+3» в 53 играх чемпионата КХЛ.

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