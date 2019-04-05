Клишина об американском паспорте Малкина: «В чем его упрекать? Меньше русским он от этого не станет»

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина поделилась мнением насчет получения американского паспорта форвардом «Питтсбурга» .

«В чем можно упрекать Малкина? Человек 8 лет живет в Штатах, играет в «Питтсбурге».

Если этот документ заставит себя чувствовать комфортнее, то почему нет? Меньше русским он от этого не станет», – заявила Клишина в прямом эфире инстаграма.

Во втором паспорте Малкина нет ничего страшного. Ему так удобнее

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