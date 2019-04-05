Билл Питерс: «Классное ощущение, когда Путин пожимал руки сборной Канады. Был рад находиться рядом с президентом России»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс поделился воспоминаниями о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во время церемонии награждения ЧМ-2016.
«Классное ощущение, когда Владимир Путин вышел на лед и пожимал руки сборной Канады. Я был рад находиться рядом с президентом России.
Организация турнира была прекрасная. Только хорошие воспоминания об условиях.
Наша команда проводила групповой этап в Санкт-Петербурге, в плей-офф играла в Москве, что позволило познакомиться с двумя красивыми городами», – сказал Питерс.
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