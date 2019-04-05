Илья Ковальчук: «Говорил Шипачеву, что вылизывать ему задницу в НХЛ никто не будет»

Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук поделился мнением о том, почему у Вадима Шипачева не получилось закрепиться в .

– Расскажите, каким был молодой Панарин, когда вы играли в одной команде.

– В то время у нас был крутой тренер Вячеслав Быков. Он также был главным в сборной России — мы выиграли под его руководством два чемпионата мира. Он объединил Панарина с Шипачевым и Дадоновым. Они отлично взаимодействовали друг с другом. Панарин становился лучше и лучше с каждым матчем. Когда он приехал в «Чикаго» – был на сто процентов готов к НХЛ.

А у Вадима вот в «Вегасе» не получилось. Я сразу предупреждал его, что по приезде в НХЛ никто не будет вылизывать ему задницу и стараться обеспечить комфорт. Очень сложно приезжать в НХЛ в зрелом возрасте. Но я могу сказать, что сейчас Вадим — один из лучших игроков . Он – отличный, доминирующий центр, – приводит слова Ковальчука в подкасте Cam and Strick «Спорт-Экспресс».