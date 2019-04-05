Пашков об «Автомобилисте»: «Если нравится рулетка, пусть Дацюк не тащит середняка-канадца, а сам тренирует»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о ситуации в «Автомобилисте».

– «Автомобилист» немного обновил бригаду легионеров и расстался с главным тренером Андреем Мартемьяновым. Удивлены таким перестановкам?

– Удивлял «Автомобилист» в ходе чемпионата, который провел очень неровно. Судя по тому, что происходило в клубе в последнее время, виновником неудач в чемпионате и вылета уже в первом раунде плей-офф признали главного тренера. На мой взгляд, это спорное решение. Особенно если учесть фигуру нового тренера, которым, судя по прессе, станет Билл Питерс.

– Вас смущает то, что этого специалиста обвинили в Северной Америке в расизме или то, что в он не добивался успехов?

– Меня смущает кадровая политика «Автомобилиста» в целом, не могу назвать ее компетентной. Складывается впечатление, что решения там принимают люди, далекие от хоккея. Это влияло в том числе на Мартемьянова, который потерял уверенность в себе и в прошедшем сезоне ничем не напоминал того тренера, который очень качественно сработал в «Амуре».

Нет возражений, когда в приезжают люди с большим опытом и с Кубками Стэнли – как Майк Кинэн или даже Боб Хартли. Но за какие заслуги зовут середняка Питерса – непонятно.

– Говорят, что этого тренера рекомендует ветеран клуба .

– Это игра в рулетку. Она может показать на красное – условно, на Хартли, а может и на черное – условно, на Крейга Мактавиша. Зачем такие риски клубу с отличным бюджетом, неплохой молодежной школой и богатой историей – совершенно непонятно. Ведь, например, молодые воспитанники у Питерса точно не станут играть – будь он хоть Хартли, хоть Мактавишем, которых, несмотря на разные результаты в Балашихе и Ярославле, объединяла ставка на опыт.

– Кого вместо Питерса порекомендуете?

– На рынке много качественных российских тренеров. Другой вопрос, почему им не дают шанса. Может, потому, что авторитетными специалистами сложнее управлять, кому-то они мешают.

Если же Екатеринбургу нравится крутить рулетку, то почему бы не сделать ставку на Павла Дацюка? Ему уже тяжело на льду – так пусть не тащит канадца, а сам попробует себя в роли тренера! Да, это очень рискованно – но хотя бы красиво, – сказал Пашков.