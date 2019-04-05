Воробьев об «Адмирале»: «Очень нехорошая новость для всего российского спорта, не только для хоккея»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился мнением об отказе «Адмирала» от участия в следующем сезоне .

«Сразу скажу, что это очень нехорошая новость. Причем не только для нашего хоккея, но и для всего российского спорта.

Что же касается непосредственно вопроса [о перспективах игроков «Адмирала»], то сначала необходимо дождаться информации о статусе игроков, которые в настоящий момент все еще продолжают являться хоккеистами команды «Адмирал», – заявил Воробьев.

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