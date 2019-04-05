Воробьев о Величкине: «7 человек получали 700 миллионов – вот как «грамотно» велась работа»

Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев высказался о формировании состава команды в прошлом сезоне под руководством бывшего вице-президента .

«Что касается потолка зарплат, то зайдите на наш сайт и посмотрите итоговую пресс-конференцию, на которой было сказано о том, что семь человек из нынешнего состава в сумме получали 700 миллионов.

Если сюда добавить деньги, которые зарабатывали три игрока, с которыми мы расстались по ходу сезона, мы совершенно точно не уложились бы в потолок.

Все это я к тому, как «грамотно» велась работа по формированию того состава», – заявил Воробьев.



Совет директоров в марте утвердил потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей начиная с сезона-2020/21.