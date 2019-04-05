НХЛ осудила расистский спам в видеочате «Рейнджерс» при представлении К’Андре Миллера

В пятницу представили болельщикам новичка команды защитника К’Андре Миллера при помощи видеозвонка.

Это привело к инциденту – раздел комментариев в видеочате оказался заполнен расистскими оскорблениями.

Неизвестный множество раз отправил в чат сообщения, состоящие из многократно повторенного слова «NIGGER».

« потрясена тем, что организованный «Рейнджерс» видеозвонок для представления своим фанатам новичка К’Андре Миллера оказался сорван расистскими и трусливыми высказываниями.

Человек, совершивший этот отвратительный поступок, никоим образом не является фанатом НХЛ и не приветствуется в хоккейном сообществе.

Никто не заслуживает того, чтобы подвергаться такому уродливому обращению, наша лига этого не допустит. Мы вместе с «Рейнджерс» осуждаем это отвратительное поведение», – говорится в заявлении лиги.

«Рейнджерс» немедленно отключили чат и занимаются расследованием этой ситуации, сообщили в клубе.

«Рейнджерс» подписали контракт новичка с защитником К’Андре Миллером (196 см, 95 кг)