НХЛ осудила расистский спам в видеочате «Рейнджерс» при представлении К’Андре Миллера

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В пятницу «Рейнджерс» представили болельщикам новичка команды защитника К’Андре Миллера при помощи видеозвонка.

Это привело к инциденту – раздел комментариев в видеочате оказался заполнен расистскими оскорблениями.

Неизвестный множество раз отправил в чат сообщения, состоящие из многократно повторенного слова «NIGGER». 

«НХЛ потрясена тем, что организованный «Рейнджерс» видеозвонок для представления своим фанатам новичка К’Андре Миллера оказался сорван расистскими и трусливыми высказываниями.

Человек, совершивший этот отвратительный поступок, никоим образом не является фанатом НХЛ и не приветствуется в хоккейном сообществе.

Никто не заслуживает того, чтобы подвергаться такому уродливому обращению, наша лига этого не допустит. Мы вместе с «Рейнджерс» осуждаем это отвратительное поведение», – говорится в заявлении лиги. 

«Рейнджерс» немедленно отключили чат и занимаются расследованием этой ситуации, сообщили в клубе. 

«Рейнджерс» подписали контракт новичка с защитником К’Андре Миллером (196 см, 95 кг)

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