НХЛ осудила расистский спам в видеочате «Рейнджерс» при представлении К’Андре Миллера

В пятницу «Рейнджерс» представили болельщикам новичка команды защитника К’Андре Миллера при помощи видеозвонка.
Это привело к инциденту – раздел комментариев в видеочате оказался заполнен расистскими оскорблениями.
Неизвестный множество раз отправил в чат сообщения, состоящие из многократно повторенного слова «NIGGER».
«НХЛ потрясена тем, что организованный «Рейнджерс» видеозвонок для представления своим фанатам новичка К’Андре Миллера оказался сорван расистскими и трусливыми высказываниями.
Человек, совершивший этот отвратительный поступок, никоим образом не является фанатом НХЛ и не приветствуется в хоккейном сообществе.
Никто не заслуживает того, чтобы подвергаться такому уродливому обращению, наша лига этого не допустит. Мы вместе с «Рейнджерс» осуждаем это отвратительное поведение», – говорится в заявлении лиги.
«Рейнджерс» немедленно отключили чат и занимаются расследованием этой ситуации, сообщили в клубе.
Very nice @NYRangers pic.twitter.com/EwwNzgst3i— Chirping! In the Penalty Box (@alyxthepigeon) April 3, 2020
«Рейнджерс» подписали контракт новичка с защитником К’Андре Миллером (196 см, 95 кг)