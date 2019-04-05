Защитник ЦСКА Марченко: «Очень хочу помочь врачам. Готов отдать часть оставшейся зарплаты»

Защитник выразил готовность финансово поддержать врачей, которые борются с в России.

– Вы соблюдаете правила самоизоляции?

– Конечно. И всех призываю поступать так же. Как люди не могут понять, что полное соблюдение всех мер безопасности позволит нам за пару недель справиться с проблемой.

Это же очевидно, но я наблюдаю за тем, как кто-то просто гуляет, собирается компаниями. Да потерпите вы немного. Всем же легче потом станет.

– Чувствую, вас это очень беспокоит.

– Конечно. Я смотрю новости, переживаю за людей, за докторов.

Очень хочу помочь врачам, готов отдать часть своей оставшейся зарплаты, чтобы хоть как-то отблагодарить их за такой труд. Или помочь медицинским организациям, у которых снизилось финансирование из-за коронавируса.

Я не скрываю это, так как хочется, чтобы и другие спортсмены последовали моему примеру, – заявил Марченко.

На данный момент в России зарегистрировано 3548 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Соберите команду в Fantasy и боритесь за PS4, телевизор, камеру GoPro и другие суперпризы!