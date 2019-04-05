Медведев об уходе «Адмирала» из КХЛ: «Надеюсь, это временное явление. Владивосток – это наша земля»

Первый президент , член совета директоров лиги Александр Медведев прокомментировал ситуацию вокруг .

Сегодня стало известно, что клуб не примет участия в следующем сезоне КХЛ из-за проблем с финансированием на фоне пандемии коронавируса.

«Конечно, это очень печально. Самобытный, интересный клуб, арена всегда заполнялась, хорошо очень за него болели. Владивосток вместе с Хабаровском – это наша земля.

Хоккей там является одним из центров притяжения, и я надеюсь, что это временное явление, и «Адмирал» вернется», – сказал Медведев.

«Адмирал» ушел из КХЛ из-за коронавируса: его бюджет направят на борьбу с болезнью