Глазачев об «Адмирале»: «Надеюсь, кто-то вступится за нас. Может, даже Путин, он же любит хоккей»

Капитан «Адмирала» Константин Глазачев прокомментировал решение правительства Приморского края о неучастии клуба в следующем сезоне .

«Если честно, нахожусь в шоке. Сперва я подумал, что это первоапрельская шутка, но получается, что нет. Мой контракт действует до 30 апреля 2020 года, у меня в приоритете было остаться в клубе. С я разговаривал буквально три дня назад, все было нормально. С главным тренером Леонидом Тамбиевым еще не общались.

Повторюсь, думал, что это связано c 1 апреля. Не понимаю, как можно просто взять и закрыть клуб, государственный проект, у меня слов не хватает. Бюджет у нас не самый большой, думаю, даже надеюсь, что кто-нибудь вступится за нас. Лига или люди сверху. Может, даже президент [Владимир Путин], он же сам любит хоккей.

Мы все на это надеемся, ребята в шоке, все звонят, спрашивают, как такое могло произойти? Я говорю, что сам ничего не понимаю», – описал ситуацию нападающий.