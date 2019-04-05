Драйзайтль о коронавирусе: «Это урок всем нам. Вот что может сделать мир, если не относиться к нему правильно»

Форвард Леон Драйзайтль поделился мнением о пандемии коронавируса.

«Коронавирус – это урок всем нам. Вы начинаете думать о том, каких вещей касаетесь, сколько микробов распространяется по всему миру.

Трудно осознавать, что люди умирают, но это должно быть частью урока.

Мы видим, что может сделать мир, если мы не будем относиться к нему правильно. Сейчас трудное время, но это может быть полезно для нас», – сказал Драйзайтль.

По последним данным, в мире выявлено более 785 тысяч случаев заражения, жертвами вируса стали 37 818 человек.