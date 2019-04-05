Овечкин об отметке в 50 голов в сезоне: «Хоккей может подождать. Голы голами, но жизнь и здоровье важнее»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как проводит время дома во время паузы из-за коронавируса в регулярном чемпионате .

– Судя по многочисленным фотографиям в соцсетях, вы все время проводите с сыном Сергеем?

– Да, с ним не соскучишься, бойкий парень. Играем с ним целыми днями, даже вместе тренируемся. Он не выпускает из рук мою клюшку.

– Вы стараетесь поддерживать форму дома? Каким образом?

– У меня есть тренажеры, и я активно призываю всех следовать правилу: тренируйся дома – играй за весь мир. Нужно поддерживать себя в хорошем физическом состоянии. Тренировки никто не отменял, хотя, конечно, это не те нагрузки, к которым мы привыкли.

– На свежий воздух выбираетесь?

– Конечно, но гуляем одни, рядом с домом. Я считаю, что каждый человек сегодня должен беречь себя и своих близких. Если эти правила будут соблюдаться, то мы победим любой вирус.

– В текущем регулярном сезоне НХЛ вы забросили 48 шайб. Нет ли разочарования, что не смогли преодолеть рубеж в 50 голов?

– Знаете, хоккей может подождать. Голы голами, но жизнь и здоровье куда важнее.

– И все-таки, если сезон решат возобновить, в каком формате вы бы предпочли его закончить?

– Ну, наверное, нет смысла доигрывать регулярный чемпионат. Нужно сразу начать розыгрыш Кубка Стэнли. Это самое верное решение. Но как оно будет – покажет время. Еще раз повторю: берегите себя и родных, – сказал Овечкин.