Яковлев о Знарке: «Лучший тренер и человек. Работа с ним – лучшее в моей жизни»

Защитник «Магнитки», олимпийский чемпион заявил, что считает работу с бывшим тренером сборной России Олегом Знарком лучшим моментом в своей жизни.

– Победную Олимпиаду часто вспоминаете? Есть мечта сыграть на следующей?

– Конечно, мне хочется выступить на таких турнирах. Всегда стремишься быть лучшим и играть за сборную. В этом есть определенный кайф. Но у меня есть время – буду стараться проявить себя, тренироваться. Главное – работать. Я так и попал на прошлую Олимпиаду. До последнего работал, верил, и все получилось.

– Что можете сказать о работе с Олегом Знарком?

– Это лучший тренер и человек. Тому, что он делает – не научить. Он настолько в команде, с ребятами… Думаю, работа с ним – лучшее, что было в моей жизни.

– Если бы Знарка, допустим, назначили тренером «Магнитки» в этом сезоне – это спасло бы ситуацию?

– (Улыбается). Это из разряда фантастики. Тяжело рассуждать на эту тему, так как ответа, почему сезон получился таким – нет. Даже не знаю, кто бы нам помог, – ответил хоккеист .

Знарок с 2019 года возглавляет «Спартак». Яковлев работал с тренером не только в сборной России, но и в .