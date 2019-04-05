Коннор Макдэвид: «Если начать сразу с плей-офф, парни поубивают друг друга. Нашу серию с «Калгари» будут завершать фарм-клубы»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не поддержал мнение о том, что в случае возобновления сезона его стоило бы начать сразу с плей-офф.

«Я не думаю, что мы можем сразу же начать с плей-офф. Просто представьте себе – первый матч, «Калгари» приезжает в .

Парни, не игравшие два месяца, начнут носиться по льду и поубивают друг друга. Это приведет к тому, что завершать серию будут фарм-клубы.

В то же время, если мы сможем вернуться к игре, этот плей-офф может стать одним из лучших среди всех, которые мы когда-либо видели. Все игроки будут отдохнувшими и здоровыми», – сказал Макдэвид.

«Ойлерс» сейчас занимают 2-е место в Тихоокеанском дивизионе, «Флэймс» – 3-е.

Если возобновлять сезон сразу с плей-офф при текущем положении команд, то они сыграли бы в первом раунде.

Овечкин хочет сразу играть в плей-офф. Это логично, но есть и минусы