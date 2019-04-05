Гендиректор «Сибири»: «Очень хочу, чтобы в КХЛ никогда больше не звучала фраза: «Базовый клуб сборной»

Генеральный директор «Сибири» поделился мыслями об уровне интереса к .

– Я не вижу спада, это ваши наблюдения. Мне кажется, что наоборот, все происходит достаточно неплохо. Есть непредсказуемость результатов. Это главное в спорте, а вовсе не любовь или ненависть. Хочется же интриги.

Дай бог, чтобы на Западе со следующего года было бы так же интересно, как было в этом году на Востоке.

А спады команд… Это временные трудности, которые не мешают общему результату по всей дистанции. Это комариный укус. Поэтому хочется равной борьбы, чем и берет.

А то, что в НХЛ уезжают лучшие, так это всегда так было. И – скажу крамолу – и будут уезжать лучшие туда. Потому что это абсолютно безальтернативная лучшая лига мира, где собраны лучшие хоккеисты мира.

– Вам не страшно такое говорить?

– Абсолютно нет. Это же очевидные вещи. Чего тут особенного… Альтернативы пока никакой нет, но КХЛ развивается в правильном направлении очень активно.

В НХЛ непредсказуемость результатов – это вообще главное. Это как раз то самое, что нам очень нужно. Могу сказать одну крамолу еще.

– Давайте.

– Я очень хочу, чтобы в российском чемпионате никогда больше не звучала фраза: «Базовый клуб сборной». Это то, что больше всего мешает как раз развитию хоккея, – сказал Фастовский.