Алексей Емелин: «Если несколько команд снялись, не имеет смысла доигрывать плей-офф»

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин поделился мнением о приостановке сезона из-за коронавируса.

– Как ты относишься ко всей ситуации, которая случилась в мире, к отменам чемпионатов и сезонов? Как ты сам со своей семьей это переживаешь? Что делаешь для того, чтобы не заразиться?

– Ничего кардинального нет, делаем то, что рекомендуют для всех – мыть руки и стараться не появляться в общественных местах, где много людей. А касаемо ситуации в мире и в лигах – конечно, очень обидно, что эпидемия прерывает хоккей, останавливает весь спорт.

Как раз сейчас должны начинаться игры плей-офф, самые захватывающие матчи. Болельщики теперь не смогут поддержать свои команды, пришлось остановить все чемпионаты. Это сильно огорчает.

– Сейчас предлагаются разные форматы для завершения сезона КХЛ. Ты за то, чтобы сезон был доигран, или все-таки надо его отменить?

– Опять же: есть люди, которые думают и будут принимать решения по этому поводу. Лично мое мнение – если уже снялись несколько команд с чемпионата, то не имеет смысла доигрывать плей-офф. Если бы все участники, которые остались после первого раунда, согласились бы играть какой-то турнир, или придумали какой-то другой формат, или начали бы плей-офф позже, то почему нет?

А если уже команды начали сниматься с турнира, то имеет смысл просто остановить его, – сказал Емелин.