56% игроков КХЛ опасаются коронавируса («СЭ»)

«Спорт-Экспресс» провел анонимный опрос среди 50 игроков по поводу коронавируса.

Опрошенные представляют семь действующих участников Кубка Гагарина – СКА, , московское «Динамо», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Барыс» и .

56% хоккеистов опасаются пандемии, 42% - не опасаются, 2% - затруднились ответить, сообщает издание.

«Сам не боюсь, но переживаю за пожилых и людей со слабым здоровьем, которых могу нечаянно заразить», — сказал один из хоккеистов.

«Доля опасений есть, но тем не менее не паникую. На тренировках пользуемся персональными бутылками с водой и полотенцами, лишний раз руки друг другу не жмем. Моем руки. Дома поддерживаем уровень температуры и влажности воздуха», – отметил другой игрок.

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