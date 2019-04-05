Защитник «Флориды» Пысик предложил вручить Кубок Стэнли последней команде, победившей чемпиона. Это «Пантерс»

Защитник «Флориды» предложил оригинальный способ завершить сезон НХЛ, приостановленный из-за коронавируса.

«Мне кажется, есть только один реальный способ определить обладателя Кубка Стэнли в этом году.

Та команда, которая последней победила действующего чемпиона, должна получить его. Это было бы честно», – написал Пысик в твиттере.

Примечательно, что последней командой, обыгравшей – прошлогоднего обладателя Кубка – в регулярном чемпионате НХЛ, стали именно «Пантерс».

9 марта клуб из Флориды обыграл «блюзменов» на их арене – 2:1.