Защитник «Флориды» Пысик предложил вручить Кубок Стэнли последней команде, победившей чемпиона. Это «Пантерс»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сент-Луис Марк Пысик ахахаха коронавирус Хоккей

Защитник «Флориды» Марк Пысик предложил оригинальный способ завершить сезон НХЛ, приостановленный из-за коронавируса

«Мне кажется, есть только один реальный способ определить обладателя Кубка Стэнли в этом году. 

Та команда, которая последней победила действующего чемпиона, должна получить его. Это было бы честно», – написал Пысик в твиттере. 

Примечательно, что последней командой, обыгравшей «Сент-Луис» – прошлогоднего обладателя Кубка – в регулярном чемпионате НХЛ, стали именно «Пантерс». 

9 марта клуб из Флориды обыграл «блюзменов» на их арене – 2:1.

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