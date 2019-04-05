Майоров о коронавирусе: «Смотрю матч «Зенита» – зрителей на трибунах полно. Почему хоккей под ударом?»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о ситуации в в связи с коронавирусом.

«Я не понимаю, почему именно хоккей оказался под ударом? Все театры в Москве работают в обычном режиме, никто спектакли не отменяет.

Вот я сейчас смотрю по телевизору матч «Зенита» в Питере – зрителей на трибунах полно, никто им не препятствовал прийти на матч. В Оренбурге футбольный поединок со «Спартаком» тоже прошел с болельщиками.

Если мы действительно хотим бороться с эпидемией, давайте тогда в столице метро закроем, а не хоккейные арены! Ведь в метро ежедневно проходят в толпе миллионы людей. В часы пик они спрессованы друг с другом.

Поэтому пока общественный транспорт в Москве и других крупных городах работает, все остальные ограничения на спортивных аренах и других зрелищных мероприятиях в борьбе с вирусом не помогут.

Считаю, что при пустых трибунах заканчивать чемпионат не стоит. Я вот смотрел матч с «Динамо», который прошел в «Парке Легенд» без зрителей. Удручающее зрелище! И думаю, что это повлияло и на исход поединка, в котором красно-белые остались без поддержки на домашней арене.

Меня удивляет позиция КХЛ. Лига должна принять решение и высказаться! А вместо этого пишут: «Мы мониторим ситуацию». Но ведь болельщикам и игрокам от того, что вы мониторите, не легче. У людей нет определенности. И это очень плохо!

Поддерживаю инициативу , которое заявило, что готово продавать на матчи по пять тысяч билетов и не нарушать распоряжения правительства Москвы. Это хоть какой-то зритель! Почти половина арены будет заполнена. Это тоже мало для плей-офф, но все же какая-то поддержка», – заявил Майоров.

КХЛ: «Осознаем ответственность перед болельщиками. Разрабатываем варианты дальнейших действий»

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