«Динамо» не поддержало проведение матчей плей-офф КХЛ без зрителей

Московское выступило с заявлением относительно ограничения количества зрителей на спортивных мероприятиях.

«12 марта 2020 года московское «Динамо» в шестом матче серии обыграло принципиального соперника и вышло в следующий раунд розыгрыша .

Яркая серия против «Спартака» была омрачена отсутствием болельщиков на трибунах «ЦСКА Арены» в заключительной игре противостояния.

Несмотря на непростые отношения между болельщиками двух клубов, никто не станет спорить, что именно активная поддержка фанатов и атмосфера дерби на трибунах способствовала увеличению накала страстей на льду и за его пределами.

В связи со сложившийся ситуаций руководство ХК «Динамо» считает необходимым заявить, что не поддерживает проведение решающих матчей сезона без болельщиков.

Хоккейный клуб «Динамо» Москва обладает всеми техническими возможностями для допуска болельщиков в установленном количестве согласно указу мэра Москвы С. С. Собянина.

Мы верим и надеемся, что главные матчи чемпионата, пройдут со зрителями на трибунах не только динамовской арены в Петровском парке», – сообщили в клубе.

Хоккей в формате постапокалипсиса. Мы сходили на первый матч Кубка Гагарина без зрителей