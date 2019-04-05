Геннадий Тимченко: «Размер потолка в 900 млн рублей предложил ЦСКА»

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко прокомментировал введение жесткого потолка зарплат в лиге.

– Каким образом был выработан формат и размер потолка? Кто, какие структуры участвовали в процессе принятия решений?

– Решение принималось не в один день, а поэтапно, начиная с 2017 года. Лигой была создана рабочая группа по вопросам определения предельных размеров и состава потолка заработных плат, в которую вошли представили клубов, ФХР и КХЛ. Размер потолка в 900 млн рублей был предложен как один из вариантов клубом .

Очная встреча рабочей группы прошла в январе 2018 года, и по итогам анализа поступивших предложений от клубов КХЛ и на рассмотрение совета директоров КХЛ были вынесены согласованные позиции членов рабочей группы по размеру и составу потолка заработных плат.

Таким образом, решение о размере жесткого потолка в 900 млн рублей выработано рабочей группой с участием ФХР и клубов КХЛ и зафиксировано как в стратегии КХЛ, так и в регламенте лиги. Оба документа утверждены решением совета директоров. А регламент, где установлены предельные размеры потолка заработных плат, официально согласован ФХР в конце июля 2018 года.

– Правда ли, что некоторые клубы выражают озабоченность по поводу жесткого потолка?

– Остается только повторить, что механизм внедрения жесткого потолка был согласован с клубами и подтвержден давно. Решение принято, его необходимо выполнять всем, невзирая на озабоченность.

Мы понимали, что есть клубы, у которых зарплатная ведомость в несколько раз выше, чем у других, и для них потребуется время, для того чтобы изменить подходы и процессы внутри своей структуры. Именно поэтому для подготовки к введению жесткого потолка клубам был предоставлен переходный период в течение двух лет. Причем по просьбе ряда клубов мы даже перенесли введение жесткого потолка на один сезон.

Абсолютно все клубы на момент принятия решения в 2018 году единогласно его приняли. На данный момент подавляющее большинство, за исключением пары клубов, выступает за введение, так как это единственное правильное решение, которое поможет развитию профессионального хоккея, – сказал Тимченко.

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