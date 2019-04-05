Минниханову подарили командное фото «Ак Барса» с автографами: «Будущие чемпионы КХЛ!»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с игроками «Ак Барса» перед стартом команды в плей-офф .

«Это добрая традиция. Перед плей-офф мы приезжаем, высказываем свои пожелания. Напутствуем на удачу и хорошую игру. Иногда она вместе с нами, а иногда не доходит.

Плей-офф – для республики, для руководства, для населения – это может быть даже важнее Сабантуя. Все татары за вас болеют, татары везде есть!» – сказал Минниханов на встрече с хоккеистами.

На своей странице в социальной сети «Вконтакте» глава Татарстана опубликовал подаренное ему командное фото «Ак Барса» с автографами.

«Автографы будущих чемпионов КХЛ!» – подписал снимок Минниханов.

В первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком».

Фото: страница Рустама Минниханова во «Вконтакте»