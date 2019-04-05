Два матча Ковальчука в «Вашингтоне»: «минус 3» и 0 очков при 16 минутах на льду в среднем

«Вашингтон» проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата (0:3).

Для российского нападающего Ильи Ковальчука эта игра стала второй в составе «Кэпиталс».

Он не отметился результативными действиями, нанеся три броска в створ ворот и применив один силовой прием.

Его игровое время составило 16:57 (2:39 – в большинстве), матч он завершил с полезностью «-1».

По итогам двух матчей за у 36-летнего Ковальчука 0 очков и суммарная полезность «-3». Игровое время в среднем – 15 минут 48 секунд.

Со статистикой хоккеиста можно ознакомиться здесь.

Обмен Ковальчука в «Вашингтон» – скорее дружеская услуга, чем усиление. Он не сделает команду лучше