Пастрняк забил 46-й гол в сезоне, Мэттьюс – 44-й. У Овечкина 43 шайбы

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк забросил победную шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:3).
Это 46-й гол чеха в сезоне, и он по-прежнему лидирует в гонке снайперов.
Второе место в списке занимает нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, который сегодня в игре с «Флоридой» (5:3) забросил 44-ю шайбу.
Третьим с 43 голами идет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Россиянину не удалось отличиться в сегодняшнем матче с «Виннипегом» (0:3). При этом Овечкин провел на две игры меньше, чем Пастрняк и Мэттьюс.