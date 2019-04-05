Пастрняк забил 46-й гол в сезоне, Мэттьюс – 44-й. У Овечкина 43 шайбы

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк забросил победную шайбу в матче чемпионата с «Далласом» (4:3).

Это 46-й гол чеха в сезоне, и он по-прежнему лидирует в гонке снайперов.

Второе место в списке занимает нападающий Остон Мэттьюс, который сегодня в игре с «Флоридой» (5:3) забросил 44-ю шайбу.

Третьим с 43 голами идет капитан «Вашингтона» .

Россиянину не удалось отличиться в сегодняшнем матче с «Виннипегом» (0:3). При этом Овечкин провел на две игры меньше, чем Пастрняк и Мэттьюс.