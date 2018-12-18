Финал Азиатской хоккейной лиги с участием «Сахалина» отменен из-за коронавируса

Азиатская хоккейная лига приняла решение отменить финальную серию между «Сахалином» и корейским клубом «Аньянг Халла» из-за эпидемии коронавируса.

«Сегодня в Японии прошло совещание членов правления АХЛ. Председатель Сумио Кобаяши сообщил, что финальная серия «Сахалин» – «Аньянг Халла» не будет проведена из-за угрозы распространения коронавируса.

По последним данным, Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего «оранжевого» до четвертого «красного» уровня. Сейчас в Стране утренней свежести зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом.

В связи с этим, чемпионами Азиатской хоккейной лиги сезона-2019/20 стали одновременно две команды – «Сахалин» и «Аньянг Халла». Подобное, когда сразу две команды становились чемпионами, происходит не в первый раз в Азиатской лиге. В сезоне 2010-2011 финал был отменен из-за аварии на АЭС Фукусима-1. Тогда чемпионами стали клубы «Аньянг Халла» и «Тохоку Фри Блэйдс», – говорится в сообщении «Сахалина».