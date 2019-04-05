Стив Айзерман: «Детройту» нужны новые Лидстремы, Федоровы, Ларионовы, Дацюки и Зеттерберги»

Генеральный менеджер Стив Айзерман прокомментировал изменения в составе клуба.

«Ред Уингс» обменяли нападающего Андреаса Атанасиу и защитника Майка Грина в «Эдмонтон». Взамен клуб получил нападающих Сэма Ганье и Кайла Бродзяка, а также три драфт-пика.

«Я прошу вас только об одном. Будьте терпеливы. Даже не знаю, что еще добавить к этому. Мы перестраиваемся. Мы вынуждены кем-то жертвовать, чтобы через три, четыре или пять лет у нас была хорошая команда. Какие-то из этих выборов сработают. Так что нам остается только копить их.

Шанс получить хоккеиста, вокруг которого можно будет строить команду? Иногда таких игроков нет на драфте. Но мы должны верить и искать человека, которой поможет нам развернуть ситуацию. Мы изучили возможные кандидатуры и считаем, что в первом раунде получим очень хорошего хоккеиста при любом раскладе. Он раскроется не сразу, но через семь или восемь лет у нас появится игрок, способный решать исход любой встречи.

Я долго играл здесь, и мы ничего не выигрывали. Нам нужны новые Лидстремы, Федоровы, Ларионовы, Шенаханы, Дацюки и Зеттерберги. Нужен целый ряд игроков. Я понимал, на что соглашаюсь, [занимая пост генерального менеджера]. В целом я понимаю, как собирается команда, что надо делать. Но нужна удача. Надо совершать как можно меньше ошибок и компенсировать ущерб от них. Это помогает. Но на самом деле даже у лучших клубов далеко не все получается. Тут очень много разных факторов.

Продавать игроков сложно. Нужны результаты. Я надеюсь, что в следующем году мы сделаем шаг вперед, начнем чаще побеждать, реже проигрывать. Появится прогресс в развитии нашей молодежи. Уверен, что однажды это случится», – сказал Айзерман.

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