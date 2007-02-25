Ковальчук об обмене в «Вашингтон»: «Надеюсь, мы сможем пошуметь в плей-офф»

Нападающий Илья Ковальчук прокомментировал свой переход из «Монреаля» в «Вашингтон».

«Прошлым вечером я говорил с Овечкиным, мы оба были очень рады. Мы с ним впервые будем играть в одной команде, обычно мы друг против друга бились. Это отличная возможность. Утром мне присылали сообщения Том Уилсон и другие ребята. Я постараюсь им помочь любым доступным способом.

С мы только что играли, и я чувствую, что могу помочь. У них уже хорошая команда. Я против многих играл и с нетерпением жду шанса присоединиться к команде. Они стремятся добиться чемпионства, и я надеюсь, что мы сможем пошуметь в плей-офф.

Конечно, шанс выиграть кубок – главный фактор. С первого дня возвращения в я говорил, что это моя главная мечта. Я на это надеюсь», – сказал Ковальчук.

Обмен Ковальчука в «Вашингтон» – скорее дружеская услуга, чем усиление. Он не сделает команду лучше