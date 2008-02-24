«Каролина» продала более 3200 футболок с фамилией водителя «Замбони», выигравшего дебютный матч в НХЛ

«Каролина» продала более 3200 футболок с фамилией экстренного вратаря Дэвида Эйрса, информирует официальный сайт .

Напомним, по ходу игры с «Торонто» (6:3) голкиперы «Харрикейнс» Джеймс Раймер и Петр Мразек получили травмы. За 8 минут 41 секунду до конца второго периода на льду появился вратарь-любитель Эйрс.

Во втором периоде он пропустил два из трех бросков, но в третьем отразил все семь, и в итоге «Каролина» добилась победы.

Эйрс – 42-летний водитель ледозаливочной машины («Замбони»), работающий на матчах «Торонто Марлис» в АХЛ. Ранее он никогда не играл в НХЛ.

Цена футболки с фамилией голкипера – 28 долларов. Отмечается, что часть выручки отдаст вратарю и благотворительному фонду, оказывающему помощь в трансплантации почек. Напомним, Эйрс перенес пересадку почки в 2004 году.

😱 Чудо в НХЛ: полматча в воротах «Каролины» играл 42-летний заливщик льда и помог победить «Торонто»