Ковальчук числится в платежных ведомостях четырех клубов НХЛ

«Монреаль» станет платить форварду Илье Ковальчуку половину зарплаты после перехода в «Вашингтон».

Таким образом, россиянин будет числиться в платежных ведомостях сразу четырех команд .

Напомним, в 2010 году «Нью-Джерси» был оштрафован на 3 млн долларов за попытку подписать контракт с нападающим в обход коллективного соглашения. Клуб будет выплачивать по 250 тысяч долларов в год до конца сезона-2024/25.

Летом 2018 года 36-летний Ковальчук подписал 3-летний контракт с с зарплатой 6,25 млн долларов за сезон. В декабре 2019 года «Кингс» расторгли соглашение с хоккеистом. Его зарплата будет учитываться в платежной ведомости клуба до конца сезона-2020/21.

В платежных ведомостях «Кэпиталс» и «Канадиенс» будут учитываться по 350 тысяч долларов до конца нынешнего сезона.