«Салават» не может выиграть два матча подряд в течение 3 месяцев

проиграл «Барысу» (1:2) на выезде в матче регулярного чемпионата .

В течение последних трех месяцев уфимская команда не может выиграть две игры подряд. В 2020 году «Салавату» и вовсе еще не удавалось это сделать.

В последний раз команда тренера победила дважды подряд в ноябре 2019 года. 20 ноября уфимцы обыграли «Куньлунь» (1:0), 22 ноября – «Амур» (5:3).

На данный момент команда «Салават» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, имея на счету 66 очков в 60 встречах.

«Салават» проиграл 13 из 15 последних выездных матчей