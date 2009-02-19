Губерниев о словах Задорова про Тарасова: «Он знает о корпоративной солидарности? Истинный чудак на букву М»

Комментатор высказал мнение о словах защитника «Колорадо» .

Хоккеист, отвечая на вопрос о показе «Матч ТВ» финала МЧМ-2011, назвал полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова «недалеким».

«Интересно, хоккеист Задоров, называющий футболиста Тарасова недалеким... Он знает о корпоративной (спортивной) солидарности?

Если нет, то, думаю, Задоров истинный чудак на букву М. Хоть и играет не тут, а там», – написал Губерниев в телеграме.

Задоров о финале МЧМ-2011 на «Матч ТВ»: «Россия – спортивная страна, но у нас есть недалекие люди. Например, Тарасов»