Шведские игры. Финляндия против Чехии, Россия сыграет со Швецией

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Продолжается третий этап ЕвротураШведские игры.

Сборная России сыграет против Швеции, Финляндия играет с Чехией.

Евротур

Шведские игры

Финляндия – Чехия 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Дата проведения
8 февраля, 14.30, «Глобен-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Горак ()
1:1 – 10 Карьялайнен (Сало, Юнттила)
1:2 – 39 Т. Зогорна (Р. Зогорна, Г. Зогорна)
1:3 – 58 Г. Зогорна (Т. Зогорна)

 

Швеция – Россия
Дата проведения
8 февраля, 18.15, «Глобен-Арена»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Швеция – 3 (1), Финляндия – 3 (1), Чехия – 0 (1), РОССИЯ – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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