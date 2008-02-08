Шведские игры. Финляндия против Чехии, Россия сыграет со Швецией

Продолжается третий этап Евротура – Шведские игры.
Сборная России сыграет против Швеции, Финляндия играет с Чехией.
Евротур
Шведские игры
- Дата проведения
- 8 февраля, 14.30, «Глобен-Арена»
- 0:1 – 3 Горак ()
- 1:1 – 10 Карьялайнен (Сало, Юнттила)
- 1:2 – 39 Т. Зогорна (Р. Зогорна, Г. Зогорна)
- 1:3 – 58 Г. Зогорна (Т. Зогорна)
- Дата проведения
- 8 февраля, 18.15, «Глобен-Арена»
Положение команд: Швеция – 3 (1), Финляндия – 3 (1), Чехия – 0 (1), РОССИЯ – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.