Овечкин о 9-м месте по голам в истории НХЛ: «Впереди еще долгий путь»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался после матча против «Нэшвилла» (4:5).

Россиянин забросил 693-ю шайбу в карьере и вышел на единоличное 9-е место по голам в истории НХЛ, превзойдя достижение Стива Айзермана (692).

«Для меня большая честь быть в этом списке. Я рад, но впереди еще долгий путь», – сказал Овечкин.

Еще семь заброшенных шайб позволят Овечкину стать 8-м хоккеистом в истории лиги, перешагнувшим отметку в 700 голов.

Овечкин забил и обошел Айзермана. Еще гол – и до Гретцки останется ровно 200!

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