Айзерман – Овечкину: «Хочу быть приглашенным на вечеринку, если побьешь рекорд Гретцки»

Легендарный канадский нападающий Стив Айзерман поздравил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с выходом на 9-е место по голам в истории НХЛ.

Россиянин забросил 693-ю шайбу в матче с «Нэшвиллом» (4:5), превзойдя достижение Айзермана (692).

«Твоя карьера замечательно развивается, ты по-прежнему результативен, и создается впечатление, что ты всегда будешь так играть. Желаю удачи и успеха. Я получаю огромное удовольствие, наблюдая за твоей игрой и твоими голами. Всего наилучшего.

И еще одно. Я видел, как ты праздновал победу в Кубке Стэнли. Поэтому если ты побьешь рекорд Уэйна Гретцки, я бы хотел быть приглашенным на вечеринку», – сказал Айзерман.

Овечкин вышел на единоличное 9-е место по голам в НХЛ, обойдя Айзермана

11 друзей Овечкина. Собираем суперкоманду для похода в бар