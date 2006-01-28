Денисенко, Романов и еще 5 игроков молодежки вызваны в сборную России на Шведские игры

Стал известен состав сборной России на Шведские игры – третий этап . В него вошли сразу 7 игроков молодежной сборной, которая стала второй на МЧМ-2020.

Вратари: Игорь Бобков ( ), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Лямкин ( ), Артем Сергеев («Салават Юлаев»), Григорий Дронов ( ), Андрей Миронов («Динамо»).

Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), («Авангард»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский (все — ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все — «Локомотив»), Александр Шаров («Сибирь»).

Матчи сборной России пройдут с 6 по 9 февраля.