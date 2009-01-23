Третьяк о победе в финале юношеских ОИ: «Программа «Красная машина» работает»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над США (4:0) в финале юношеских Олимпийских игр.

«Наша команда влюбила в себя всех, кто был на матчах, ребята показали необыкновенно шикарный хоккей – современный, атакующий. Я смотрел и радовался, вспоминал, как сам выигрывал Олимпийские игры. У нас хорошее будущее, у игроков хороший потенциал. Тренер берет лучшее, что мы ему даем, думаю, что Владимир Филатов собрал очень хорошую команду.

Самое главное, что эта команда, в отличие от 20-летних ребят, сделала правильные выводы и держала дисциплину на льду. В последнем матче это сыграло решающую роль, потому что мы забили три гола в большинстве. У нас сейчас молодежь по всем возрастам, мы на правильном пути, программа «Красная машина» работает.

Мы очень довольны этим результатом, команда отработала на 100%. На турнире было очень много скаутов – и зарубежных, и российских, которые уже охотятся за нашими ребятами. Нам надо работать, чтобы эта команда дальше прогрессировала и готовила себя к чемпионату мира среди игроков до 18 лет», – сказал Третьяк.

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