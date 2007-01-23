Роман Ротенберг: «Россия показала хоккей будущего в финале юношеских ОИ. Это «Красная машина – новая сборка»

Первый вице-президент прокомментировал победу сборной России над США (4:0) в финале .

«Впервые в истории одна страна является действующим олимпийским чемпионом как на взрослом, так и на юношеском уровнях.

Наша сборная показала самый современный хоккей, хоккей будущего. Ее дисциплинированную игру в финале можно ставить в пример, ребята играли друг за друга.

Поэтому нужно поблагодарить тренерский штаб, который провел сборы с командой, морально, физически, психологически и тактически подготовил ее, и команда не имела на турнире себе равных. Это и есть «Красная машина – новая сборка» в лучшем своем проявлении.

Золотая медаль – это работа многих, всего штаба. Мы это начинали внедрять, и это сейчас дает плоды.

Уверен, что мы продолжим побеждать на международном уровне, но мы должны двигаться вперед и продолжать играть в самый современный, интенсивный хоккей», – заявил Ротенберг.

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