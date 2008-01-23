Фазель станет президентом КХЛ в конце сезона («Бизнес Online»)

Рене Фазель будет назначен на пост президента КХЛ.
69-летний швейцарец возглавит лигу в конце сезона, когда покинет должность президента ИИХФ. Об уходе Фазеля сообщалось еще в мае 2019 года.
До конца текущего сезона президентом КХЛ будет Алексей Морозов, об этом сообщает «Бизнес Online».
Действующий президент лиги Дмитрий Чернышенко переходит на работу в правительство РФ – он был назначен вице-премьером.
Фазель занимает пост президента ИИХФ с 1994 года.
КХЛ – в ожидании нового президента. Раньше его назначал лично Путин