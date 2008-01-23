Фазель станет президентом КХЛ в конце сезона («Бизнес Online»)

Теги ИИХФ Алексей Морозов Рене Фазель Дмитрий Чернышенко КХЛ Хоккей

Рене Фазель будет назначен на пост президента КХЛ.

69-летний швейцарец возглавит лигу в конце сезона, когда покинет должность президента ИИХФ. Об уходе Фазеля сообщалось еще в мае 2019 года.

До конца текущего сезона президентом КХЛ будет Алексей Морозов, об этом сообщает «Бизнес Online».

Действующий президент лиги Дмитрий Чернышенко переходит на работу в правительство РФ – он был назначен вице-премьером.

Фазель занимает пост президента ИИХФ с 1994 года.

КХЛ – в ожидании нового президента. Раньше его назначал лично Путин

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