Морозов может сменить Чернышенко на посту президента КХЛ

Теги Алексей Морозов Дмитрий Чернышенко КХЛ МХЛ Хоккей

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в ближайшее время покинет свой пост. Вчера он был назначен вице-премьером правительства России.

По информации «Чемпионата», на посту главы КХЛ его может сменить бывший капитан сборной России и «Ак Барса» Алексей Морозов. В настоящий момент Морозов занимает должность вице-президента КХЛ по развитию молодежного хоккея и является управляющим директором Париматч Молодежная хоккейная лига.

Ранее КХЛ заявила, что вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании совета директоров, которое состоится в ближайшее время.

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