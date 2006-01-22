Морозов может сменить Чернышенко на посту президента КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в ближайшее время покинет свой пост. Вчера он был назначен вице-премьером правительства России.

По информации «Чемпионата», на посту главы КХЛ его может сменить бывший капитан сборной России и «Ак Барса» . В настоящий момент Морозов занимает должность вице-президента КХЛ по развитию молодежного хоккея и является управляющим директором Париматч Молодежная хоккейная лига.

Ранее КХЛ заявила, что вопрос будет рассмотрен на внеочередном заседании совета директоров, которое состоится в ближайшее время.