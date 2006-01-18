Василевский – 4-й в истории НХЛ вратарь с сериями из 10+ побед в двух сезонах подряд

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал третьей звездой матча с «Виннипегом» (7:1).

Россиянин – четвертый в истории чемпионатов вратарь с сериями из 10+ побед в двух сезонах подряд.

Он повторил свой рекорд по выигранным подряд матчам (10), установленный в феврале-марте 2019 года.

Ранее такие серии в двух чемпионатах кряду удавались Евгению Набокову (2007/08, 2008/09), (1999/2000, 2000/01) и Мишелю Лароку (1976/77, 1977/78).

Василевский одержал 24-ю победу в сезоне, упрочив лидерство среди вратарей