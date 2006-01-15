Филип Форсберг повторил гол Свечникова в стиле лакросс

Форвард Филип Форсберг в матче с «Эдмонтоном» (2:4) забил гол в стиле лакросс: поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее за ленточку.

Он стал вторым игроком в истории , забросившим шайбу подобным образом.

В нынешнем сезоне форвард «Каролины» дважды забивал такие голы. 30 октября в матче с «Калгари» (2:1) он стал первым в истории лиги игроком, забросившим шайбу в стиле лакросс.

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