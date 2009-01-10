Хартикайнен заработает около 200 млн рублей за 2 года по новому контракту с «Салаватом» (Gorobzor.ru)

Нападающий Теему Хартикайнен продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на два года, утверждает уфимское издание Gorobzor.ru.

29-летний форвард, по информации источника, по новому контракту получит в год чуть меньше 90 миллионов рублей без учета бонусов. С учетом премиальных Хартикайнен за два года заработает порядка 200 миллионов рублей.

В текущем сезоне нападающий сыграл 39 матчей и набрал 25 (14+11) очков при показателе полезности «+7». Финн выступает за с 2013 года.

Хартикайнен сделал хет-трик с ЦСКА. На это ушло лишь 6 минут