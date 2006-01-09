Квартальнов о 1:4 от «Торпедо»: «Надо всех казнить. Первым вешать меня – веревку и мыло купить»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов высказался после поражения от «Торпедо» (1:4) в матче чемпионата .

– Первые 10 минут нам удались. К сожалению, потом у нас ничего не нашлось. Зарипов не забил, вратарь не помог – вот и посыпались.

– Николай Аверин ошибся в моменте с третьим голом. Он будет как-то наказан?

– Как понять наказан? Сегодня, наверное, всех надо казнить. Первым меня вешать – веревку и мыло купить.

Почему Аверин-то? Козла опущения надо найти? Мы все сегодня, и я в том числе.

Со второго периода нам надо было сыграть по-другому.

– Как оцените игру Дмитрия Воронкова и ?

– Нормально. Думаю, они будут играть лучше. Не хотел ставить Воронкова, но принял такое решение. Они пока далеки от формы – были выхлестнуты чемпионатом мира.

Сейчас им нужно перейти в более взрослый хоккей. Думаю, они войдут в форму, – сказал Квартальнов.