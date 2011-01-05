Ковальчук о переходе в «Монреаль»: «Дело не в деньгах. Хочу играть»

Форвард Илья Ковальчук прокомментировал подписание контракта с .

«Дело не в деньгах. Я хочу быть в деле, хочу играть. Это то, что я люблю. Мои дети спрашивали меня, есть ли здесь снег. Они хотели поехать со мной.

Я уже встретился с ребятами и тренерским штабом. Меня очень хорошо приняли, все замечательно. Я хочу как можно скорее начать играть.

В команде сейчас немало травмированных. Надеюсь, что все ребята быстро восстановятся. Команда играет на высоких скоростях, есть небольшие ребята, которые летают по площадке, много молодежи. Это здорово.

[о том, что Томпсон уступил ему 17-й номер] Это все Нэйт организовал. Меня здесь не было. Я подготовил для него небольшой подарок. Очень благодарен ему. Это много для меня значит.

[об уходе из ] Я хотел получить шанс начать все с чистого листа. Понятно, что в «Кингc» все пошло не так, как я хотел. Но я очень ценю то, что там сделали для меня и моей семьи. Это отличный клуб с замечательными хоккеистами.

Но теперь я здесь и рад этому. Я впервые буду играть за канадскую команду. Это новый опыт для меня, я уже вижу разницу. Там было значительно меньше журналистов», – сказал Ковальчук.

Ковальчук подписал смешной контракт с «Монреалем». По сути, он уже не нужен в НХЛ