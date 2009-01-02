«Зимнюю классику»-2020 посетили 85 630 зрителей – 2-й показатель в истории НХЛ

Посещаемость матча «Зимней классики» НХЛ-2020 между «Далласом» и составила 85 630 зрителей.

Игра проходила на футбольной арене «Коттон Боул».

Это второй показатель посещаемости одного матча за всю историю НХЛ

Больше людей собиралось только на «Зимней классике»-2014, когда матч «Детройта» и «Торонто» на «Мичиган Стэдиум» посетило 105 491 человек.

Результат «Зимней классики»-2019, когда на матче между «Чикаго» и «Бостоном» на стадионе «Нотр-Дам» в Саут-Бенде присутствовали 76 126 зрителей, теперь занимает 3-е место.

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