НХЛ объявила составы сборных дивизионов на Матч звезд-2020 в Сент-Луисе, который пройдет 25 января.

37 игроков были отобраны хоккейным департаментом лиги.

Ранее голосованием болельщиков были выбраны капитаны команд. Выбранный капитаном Атлантического дивизиона Александр Овечкин («Вашингтон») от участия отказался.

Составы не являются окончательными – еще 4 игрока будут довыбраны болельщиками в рамках кампании Last Men In (по одному от каждого дивизиона). Правда, россияне в списке кандидатов не представлены.

Также вероятны корректировки из-за травм.

Атлантический дивизион

Нападающие: Тайлер Бертуцци («Детройт», сыграет на Матче звезд в 1-й раз), Энтони Дюклер («Оттава», 1-й), Джек Айкел («Баффало», 3-й), Джонатан Юбердо («Флорида», 1-й), Остон Мэттьюс («Торонто», 4-й), Давид Пастрняк (к) («Бостон», 2-й).

Защитники: Виктор Хедман («Тампа-Бэй», 3-й), Ши Уэбер («Монреаль», 7-й).

Вратари: Фредерик Андерсен («Торонто», 1-й), Туукка Раск («Бостон», 2-й).

Столичный дивизион

Нападающие: Мэтью Барзэл («Айлендерс», 2-й), Джейк Генцел («Питтсбург», 1-й), Кайл Палмиери («Нью-Джерси», 2-й), Артемий Панарин («Рейнджерс», 1-й), Трэвис Конекны («Филадельфия», 1-й).

Защитники: Джон Карлсон («Вашингтон», 2-й), Дуги Хэмилтон («Каролина», 1-й), Сет Джонс («Коламбус», 3-й).

Вратари: Брэйден Холтби («Вашингтон», 5-й), Йоонас Корписало («Коламбус», 1-й).

Центральный дивизион

Нападающие: Патрик Кэйн («Чикаго», 9-й), Нэтан Маккиннон (к) («Колорадо», 4-й), Райан O’Райлли («Сент-Луис», 3-й), Марк Шайфли («Виннипег», 2-й), Тайлер Сегин («Даллас», 6-й), Эрик Стаал («Миннесота», 6-й).

Защитники: Роман Йоси («Нэшвилл», 3-й), Алекс Пьетранжело («Сент-Луис», 2-й).

Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис», 1-й), Коннор Хеллибак («Виннипег», 2-й).

Тихоокеанский дивизион

Нападающие: Логан Кутюр («Сан-Хосе», 2-й), Анже Копитар («Лос-Анджелес», 5-й), Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид (к) (оба – «Эдмонтон», 2-й и 4-й), Элиас Петтерссон («Ванкувер», 2-й), Якоб Сильверберг («Анахайм», 1-й), Мэттью Ткачак («Калгари», 1-й).

Защитник: Марк Джиордано («Калгари», 3-й).

Вратари: Марк-Андре Флери («Вегас», 5-й), Дарси Кюмпер («Аризона», 1-й).