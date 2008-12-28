Форвард «Торонто» Михеев пропустит минимум три месяца. Он перенес операцию после пореза коньком

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Форвард «Торонто» Илья Михеев выбыл на длительный срок

Михеев успешно перенес операцию в связи с повреждением артерии и сухожилий левого запястья и пропустит не менее трех месяцев. Агент спортсмена Дэн Мильштейн сообщил, что в течение этого времени будет дана более точная оценка сроков восстановления. С аналогичным заявлением выступил клуб.

Россиянин не доиграл матч с «Нью-Джерси» (5:4 ОТ) из-за травмы руки, полученной в результате случайного пореза коньком от нападающего «Девилс» Йеспера Братта в середине третьего периода.

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