Форвард «Торонто» Михеев пропустит минимум три месяца. Он перенес операцию после пореза коньком

Форвард «Торонто» Илья Михеев выбыл на длительный срок

Михеев успешно перенес операцию в связи с повреждением артерии и сухожилий левого запястья и пропустит не менее трех месяцев. Агент спортсмена Дэн Мильштейн сообщил, что в течение этого времени будет дана более точная оценка сроков восстановления. С аналогичным заявлением выступил клуб.

Россиянин не доиграл матч с «Нью-Джерси» (5:4 ОТ) из-за травмы руки, полученной в результате случайного пореза коньком от нападающего «Девилс» Йеспера Братта в середине третьего периода.